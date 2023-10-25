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Молдова передала Украине 35 уклонистов, незаконно сбежавших за границу

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Молдова передала Украине 35 уклонистов, незаконно сбежавших за границу

Граница Украины и Молдовы

Молдова отправила обратно в Украину 35 уклонистов от мобилизации. Всех их задержали через 48 часов после незаконного побега.

Молдова с начала полномасштабного российского вторжения выдала украинским пограничникам 35 граждан Украины, незаконно выехавших на молдавскую территорию.

Об этом украинская Госпогранслужба сообщила в комментарии Nеws Maker.

"С 24.02.2022 по 01.10.2023 органы Государственной пограничной службы Украины приняли от компетентных органов Республики Молдова 35 граждан Украины, которые въехали или находились на территории Республики Молдова с нарушением законодательства о пересечении государственной границы", — говорят пограничники.

Отмечается, что передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании Соглашения о реадмиссии лиц, заключенного между Кабмином Украины и правительством Молдовы 2017 года.

Следует отметить, что пограничная служба Украины отвечает за осуществление реадмиссии собственных граждан исключительно по ускоренной процедуре, то есть в тех случаях, когда молдавские пограничники задержали этих людей в приграничном районе в течение 48 часов с момента незаконного пересечения ими госграницы.

В то же время в Молдове отмечают, что если человек — законно или нет — оказался на территории Молдовы и просит убежища, у молдавских властей нет права выдавать его другой стране за исключением случаев, когда он представляет угрозу безопасности Молдовы.

"Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, не несут наказания за незаконный въезд или незаконное пребывание на территории Республики Молдова. Ни одно лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, не может быть принудительно возвращено или выслано из границы или территории Республики Молдова", — говорится в законе "Об убежище в Республике Молдова".

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что в Украине мужчин, незаконно выехавших за границу, будет ждать наказание.

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Дата публикации
Просмотры
2196
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