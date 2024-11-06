Мольфар рассказал, какая судьба ждет Украину во время президентства Трампа

Мольфар считает, что сейчас существуют мощные энергетические волны, которые могут направить Украину в неожиданное направление.

Победа на выборах президента США Дональда Трампа может оказать значительное влияние на судьбу Украины, изменяя политический ландшафт и влекая глобальные изменения.

Об этом рассказал мольфар Макс Гордеев, пишет УНИАН.

"Я чувствую, что события, связанные с победой Дональда Трампа, несут мощные энергетические волны, которые могут изменить судьбу Украины. Во время работы с картами Таро передо мной встает картина, где политический ландшафт США похож на взбудораженное море, способное нести Украину в новое, неожиданное направление. Мои видения подсказывают, что судьба Украины в это время переплетается с глобальными силами, выходящими за пределы политики", — сказал он.

По его словам, часто выпадающая в расписании карта Колеса Фортуны символизирует будущие изменения и непредсказуемость. Это указывает на приход нового цикла, который может быть нестабильным. Украина, по его мнению, должна пройти через испытания на самостоятельность, сохраняя внутреннюю силу и мудрость.

Мольфар рассказал, что чувствует, что победа Трампа может привести к уменьшению поддержки Украины со стороны США. Карта Башни указывает на возможность разрушения старых структур, что создает простор для перемен. Украинцам, по его мнению, придется пересмотреть свои союзнические связи и найти новых партнеров для поддержки в сложные времена.

"Ощущается, что в период возможной изоляции Украина получит шанс раскрыть собственный внутренний потенциал. Карта Силы говорит о том, что придет время, когда Украина должна собрать свои духовные и моральные силы, чтобы стать самостоятельной в решении своих дел. Мне кажется, что это период самоосознание, когда народ Украины поймет свою значимость и могущество, вне зависимости от внешней поддержки", — продолжил Гордеев.

Мольфар считает, что карта Повешенного символизирует период размышлений и ожиданий для Украины. В настоящее время страна может стать посредником между великими государствами, сохраняя осторожность и баланс, ища нестандартные пути для взаимодействия во избежание конфликтов.

Он считает, что победа Трампа может вызвать волну тревоги в Украине, подталкивая людей к поиску ответов внутри себя. Карта Луны символизирует глубокие эмоции и страхи, но народный дух поможет их преодолеть. Победа Трампа станет испытанием для Украины, но принесет возможности для развития, если страна сможет объединиться и полагаться на свою интуицию и силу.

Напомним, 5 ноября состоялось голосование за следующего президента США, на должность которого претендовали вице-президент Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп. Как сообщают СМИ, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, вероятно, станет 47-м президентом США, получив 279 голосов избирателей.

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