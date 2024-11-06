Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мольфар рассказал, какая судьба ждет Украину во время президентства Трампа

Мольфар рассказал, какая судьба ждет Украину во время президентства Трампа

Дональд Трамп

Мольфар считает, что сейчас существуют мощные энергетические волны, которые могут направить Украину в неожиданное направление.

Победа на выборах президента США Дональда Трампа может оказать значительное влияние на судьбу Украины, изменяя политический ландшафт и влекая глобальные изменения.

Об этом рассказал мольфар Макс Гордеев, пишет УНИАН.

"Я чувствую, что события, связанные с победой Дональда Трампа, несут мощные энергетические волны, которые могут изменить судьбу Украины. Во время работы с картами Таро передо мной встает картина, где политический ландшафт США похож на взбудораженное море, способное нести Украину в новое, неожиданное направление. Мои видения подсказывают, что судьба Украины в это время переплетается с глобальными силами, выходящими за пределы политики", — сказал он.

По его словам, часто выпадающая в расписании карта Колеса Фортуны символизирует будущие изменения и непредсказуемость. Это указывает на приход нового цикла, который может быть нестабильным. Украина, по его мнению, должна пройти через испытания на самостоятельность, сохраняя внутреннюю силу и мудрость.

Мольфар рассказал, что чувствует, что победа Трампа может привести к уменьшению поддержки Украины со стороны США. Карта Башни указывает на возможность разрушения старых структур, что создает простор для перемен. Украинцам, по его мнению, придется пересмотреть свои союзнические связи и найти новых партнеров для поддержки в сложные времена.

"Ощущается, что в период возможной изоляции Украина получит шанс раскрыть собственный внутренний потенциал. Карта Силы говорит о том, что придет время, когда Украина должна собрать свои духовные и моральные силы, чтобы стать самостоятельной в решении своих дел. Мне кажется, что это период самоосознание, когда народ Украины поймет свою значимость и могущество, вне зависимости от внешней поддержки", — продолжил Гордеев.

Мольфар считает, что карта Повешенного символизирует период размышлений и ожиданий для Украины. В настоящее время страна может стать посредником между великими государствами, сохраняя осторожность и баланс, ища нестандартные пути для взаимодействия во избежание конфликтов.

Он считает, что победа Трампа может вызвать волну тревоги в Украине, подталкивая людей к поиску ответов внутри себя. Карта Луны символизирует глубокие эмоции и страхи, но народный дух поможет их преодолеть. Победа Трампа станет испытанием для Украины, но принесет возможности для развития, если страна сможет объединиться и полагаться на свою интуицию и силу.

Напомним, 5 ноября состоялось голосование за следующего президента США, на должность которого претендовали вице-президент Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп. Как сообщают СМИ, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, вероятно, станет 47-м президентом США, получив 279 голосов избирателей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация