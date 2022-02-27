"Молимся Богу": городской голова Новой Каховки согласовал с военными "зеленый" коридор для местных

Готовят два общежития для приема переселенцев.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко согласовал с военными вопросы создания "зеленого коридора" для жителей поселков Казацкое и Веселое.

Об этом Суспільне сообщил Владимир Коваленко.

"Если ничего не изменится, нам разрешат 28 февраля из двух населенных пунктов перевезти людей в Новую Каховку. Мы подготовили автобусы, продукты питания, простыни с красными крестами, молимся Богу, чтобы все удалось", — рассказал городской голова Новой Каховки.

По его словам, готовят два общежития для приема переселенцев. Время о сборе жителей сел сообщат дополнительно после согласования с военными.

Напомним, в Херсонской области российские войска взяли под контроль Новую Каховку.