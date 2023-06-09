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Молитва вместо анафемы: в Киево-Печерской лавре впервые отслужат панихиду по гетману Мазепе

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Молитва вместо анафемы: в Киево-Печерской лавре впервые отслужат панихиду по гетману Мазепе

В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой гетмана Ивана Мазепы / Фото: Associated Press

Иван Мазепа за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме Русской православной церковью.

В День всех святых, 11 июня, в Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Панихида по гетману состоится во Всехсвятской церкви, построенной на средства Ивана Мазепы, по случаю 325-летия освящения храма.

"В этот день впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отправлена панихида за ее благочестивым меценатом и ктитором — гетманом Иваном Мазепой, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", — говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что это событие станет началом возрождения традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры в украинской Лавре, а в лаврских храмах будет раздаваться молитва за Украину и ее защитников и защитниц.

Кроме того, по инициативе Минкульта и поддержки Офиса ЮНЕСКО в Украине, в этот день будет объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых и презентован новый Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его время".

Напомним, анафема на украинского гетмана Ивана Мазепу была наложена Русской церковью по политическим причинам и никогда не признавалась Константинопольским патриархатом. Об этом заявил его представитель архиепископ Тельгородский Иов (Геча).

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Дата публикации
Просмотры
691
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