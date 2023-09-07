Молитвы за Россию и мечты об оккупации Киева: на Закарпатье задержали священника, пропагандировавшего коммунизм (фото)

В Закарпатской области задержан священник УПЦ МП, который в социальных сетях мечтал о возвращении коммунистического режима. Во время обыска у него изъяли брошюры, в которых речь шла о "молитве за Россию и оккупации Киева".

Об этом сообщили в СБУ Закарпатской области.

Правоохранители в Закарпатье, в Тячевском районе, разоблачили еще одного священника УПЦ МП, который через социальные сети пропагандировал коммунизм. Кроме того, священнослужитель препятствовал людям перейти в ПЦУ.

Обыски у священника в Закарпатье / Фото: СБУ

Во время обысков у служителя МП были обнаружены брошюры сепаратистского и антиукраинского содержания.

"В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без великой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае". В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Руси" и молились за "спасение России", а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха рпц Кирилла Гундяева, который благословил российских военных убивать украинцев", - говорится в сообщении.

Призывы к религиозной нетерпимости / Фото: СБУ

Сепаратистские материалы, найденные во время обысков / Фото: СБУ

Пророссийские материалы / Фото: СБУ

Священник призвал молиться за Россию и Кирилла, благословляющего убийства украинцев / Фото: СБУ

Пророссийские материалы, обнаруженные у священника в Закарпатье. / Фото: СБУ

Кроме того, оказалось, что священник незаконно захватил земельный участок, где построил храм. По этому факту открыто отдельное уголовное производство по ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство).

Обыски у священника в Закарпатье / Фото: СБУ

Настоятелю храма поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса.

Обыски у священника УПЦ МП / Фото: СБУ

Напомним, в России священника УПЦ МП, сбежавшего из Украины от "националистов", посадили за решетку.

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