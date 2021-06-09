Молния попала в детскую больницу в Черновцах и разрушила крышу: фото

Вследствие непогоды в некоторых кабинетах погорели компьютеры и оборудование.

Сегодня, 9 чернвя, около 12:00 во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в городскую детскую больницу на ул. Буковинской в Черновцах. Молния попала в шпиль на башне исторического корпуса медучреждения и разрушила его кровлю.

"Благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет", — сообщили в больнице.

Администрация больницы создала оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия и сообщила о происшествии спасателям. Сейчас проводится обследование здания, в частности, электрических сетей.

"Больница работает в обычном режиме, принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса", — отметили в медучреждении.

Как рассказал информагентству АСС, генеральный директор медучреждения Сергей Сторожук, в результате попадания молнии в здание больницы в некоторых кабинетах погорели компьютеры и оборудование. Впрочем медучреждение продолжает работать.

"Примерно 3 на 1 метр разрушило черепицу. Слава Богу, никто не пострадал. Обошлось без пожара. Мы вызвали сотрудников Службы спасения, чтобы они закрыли ту дыру, которая образовалась, потому что идут дожди", — рассказал Сергей Сторожук.

Напомним, сегодня, 9 июня, Черновцы во время непогоды засыпало гигантским градом, размером с перепелиное яйцо.

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