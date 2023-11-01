Молния убила 16-летнего парня в Горишних Плавнях, когда он плыл в каноэ (фото)

После удара молнии несовершеннолетний исчез в воде.

В среду, 1 ноября, в городе Горишние Плавни Полтавской области во время непогоды молния попала в учебную группу местного яхт-клуба.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Несчастный случай произошел во время тренировки на каноэ в заливе Барбара около 17:20.

По предварительной информации, группа из 5 человек возвращалась к берегу из-за ухудшения погодных условий. В это время в каноэ, в котором находился 16-летний парень, попала молния. После этого несовершеннолетний исчез в воде.

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На месте происшествия начались поисковые мероприятия с участием водных полицейских, ГСЧС, муниципального караула и общественности. Поиски продолжались и на воде, и на суше.

По этому факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Горишнеплавневского отдела Кременчугской окружной прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или другие тяжкие последствия) УКУ.

Напомним, ранее в водоеме на территории Прилуцкого учебно-реабилитационного центра обнаружили тело 11-летнего воспитаника этого детдома.

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