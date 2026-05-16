Молния ударила в высотку, а целые улицы ушли под воду: Украину накрыла мощная непогода (видео)

В Ужгороде молния ударила в высотку, вызвав воспламенение крыши / © Pexels

Выходные в Украине начались с экстремальных погодных условий . В субботу, 16 мая, западные регионы накрыл мощный грозовой фронт, который превратил городские улицы в реки и принес с собой нетипичный для середины мая ледяной град.

Об ужасных последствиях стихии, в том числе масштабном пожаре в жилом секторе, сообщает информационный портал «Новости Закарпатья», а местные паблики делятся потрясающими кадрами затоплений.

Пожар в Ужгороде и «море» вместо дорог во Франковске

Самый опасный инцидент произошел в Ужгороде, в районе аэропорта и городской больницы. Там яркая вспышка молнии попала прямо в крышу многоэтажного дома. Разряд пробил кровлю, после чего в считанные секунды вспыхнул масштабный пожар. Густой столб дыма был виден из разных уголков микрорайона. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС для ликвидации огня.

Тем временем в Ивано-Франковске стихия нанесла удар водой. Первую майскую молнию зафиксировали над микрорайоном БАМ, а впоследствии мощный ливень буквально парализовал движение по городу.

Как видно из опубликованных видео, улица Киевская превратилась в сплошное озеро, преодолеть которое, по словам местных, можно было только катером. Тотально «уплыла» под воду и улица Надречная, где автомобилям приходилось преодолевать глубокие лужи.

Ледяной ковер во Львовской области и Прикарпатье

Не обошлось и без аномальных осадков. В Ямнице на Франковщине местные жители собирали град буквально горстями.

Похожая ситуация сложилась и во Львовской области. В Самборском районе непогода ударила с такой силой, что трассы мгновенно покрылись толстым слоем льда. На видео с видеорегистраторов заметно, как автомобили вынуждены были останавливаться или ехать с минимальной скоростью из-за нулевой видимости и скользкого покрытия, которое больше напоминало зимнюю метель, чем майский дождь.

Дата публикации 20:54, 16.05.26

Новый циклон: когда в Украину придет лето

Несмотря на разрушительные последствия, синоптики успокаивают: майские осадки критически важны для сельского хозяйства и пополнения запасов почвенной влаги.

Однако погода будет оставаться неустойчивой. Как пояснил синоптик Виталий Постригань в комментарии «Телеграфу», атмосфера перестраивается в летний режим. В начале новой рабочей недели над просторами Туранской низменности и Каспийским морем зародится новый циклонический вихрь, который принесет в Украину теплый, но влажный воздух.

Ожидается неустойчивая погода с периодическими ливнями и локальными грозами. Тем не менее, температурный фон уже будет напоминать лето: днем столбики термометров покажут 21-26 градусов тепла. Настоящее климатическое лето (когда среднесуточная температура стабильно превышает +15 градусов) в западных регионах должно окончательно установиться в период 25-30 мая.

Синоптик также напомнил, как уберечься во время грозы:

Избегайте открытых пространств, единичных деревьев и металлических конструкций;

Прячьтесь в капитальных зданиях или в автомобиле с плотно закрытыми окнами;

Дома выключите из розеток электроприборы и закройте окна, чтобы избежать сквозняков;

Немедленно выйдите из водоема, если непогода застала вас на пляже.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в эти выходные погода в Украине будет достаточно изменчивой . В период с 16 по 20 мая в стране сохраняется неустойчивая погода с кратковременными дождями.

