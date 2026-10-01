Молочные продукты могут подорожать на 25% до конца года: что взлетит в цене больше всего

Молочка / © УНИАН

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В Украине до конца 2026 года ожидается подорожание молочной продукции. Больше всего цены могут вырасти на свежее молоко и другую свежую молочную продукцию — ориентировочно на 20–25%.

Об этом рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в интервью «УНИАН».

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По его словам, подорожание не произойдет в один момент. Первые изменения цен могут произойти уже в октябре, после чего будут пересматриваться постепенно.

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«Продукция до конца года подорожает где-то на 20–25%. Но это будет не сразу, а в несколько шагов», — объяснила эксперт.

В то же время, по ее словам, производители будут учитывать покупательную способность украинцев. Если потребители не могут покупать продукцию по новым ценам, производители и торговые сети могут чаще использовать акции и специальные предложения. В то же время возвращать цены на прежний уровень, по словам эксперта, вряд ли будут.

Изменится ли фасовка

На фоне роста цен производители могут пересматривать и объем упаковок. В частности, не исключено уменьшение фасовки отдельных продуктов.

В то же время предприятиям придется перестраивать производственные процессы и изменять форматы упаковок. Подобная практика уже существует на рынке — в частности, сливочное масло продается не только в стандартных пачках по 200 граммов, но и в формате 180 граммов.

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Таким образом, в ближайшие месяцы украинские потребители могут столкнуться как с прямым повышением цен на молочную продукцию, так и с изменением объемов упаковок.

Какие молочные продукты подорожают

Наибольший рост цен ожидается в сегменте свежей молочной продукции.

«Дорожать будет свежая молочная продукция, сыр и масло. Сыр и масло подорожают меньше, а вот свежая молочная продукция где-то на 20-25%», - говорит Жупинас.

По ее словам, ситуация с маслом несколько отличается. Его цена в Украине в течение года почти не изменялась, в частности, из-за ситуации на мировом рынке. Сейчас украинское масло начали активнее экспортировать в Европу, поскольку экспортная цена достигла уровня внутреннего рынка.

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В то же время, существенное повышение стоимости масла в Украине может уменьшить спрос на него.

Стоит ли скупать продукты на зиму

Напомним, украинцам не советуют скупать продукты на месяцы вперед — по данным Минагрополитики, достаточно запаса основных продуктов на 1–2 недели.

Цены на овощи пока относительно стабильны благодаря хорошему урожаю, однако после закладки продукции на хранение они могут вырасти примерно на 10–15% из-за затрат на электроэнергию и хранение. Стоимость мяса и рыбы также может повышаться из-за более дорогого топлива, перебоев с электроснабжением, логистики и обстрелов.

Несмотря на атаки на склады, в магазинах сохраняется необходимый ассортимент, поэтому оснований для массового продуктового ажиотажа нет.

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