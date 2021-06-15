Молодая женщина погибла на месте: в Винницкой области пьяный полицейский совершил смертельное ДТП (фото)

Дело о смертельном ДТП расследует ГБР.

Вблизи села Новая Прилука Турбовской объединенной территориальной общины Винницкой области в понедельник, 14 июня, произошло смертельное ДТП с участием патрульного полицейского, который работает на Киевщине.

Об этом сообщает "20 хвилин.Винниця".

Известно, что за рулем автомобиля был сотрудник полиции Киевской области. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел в кювет. В ДТП погибла пассажирка автомобиля, еще двое мужчин, которые были в салоне авто получили травмы. Водитель автомобиля не пострадал.

Дело о смертельном ДТП расследует ГБР.

20 минут. Винница

Как сообщает "Дорожный контроль. Винница", в ДТП погибла 29-летняя девушка, у которой остался 7-летний сын. Перелом позвоночника получил брат копа, другой пассажир получил травму головы. В крови водителя обнаружили 1,33 промилле алкоголя.

Напомним, на трассе Киев-Одесса пьяный водитель насмерть сбил женщину.

Новости Украины: в Киевской области произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик и легковушка

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