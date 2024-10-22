Молодежь до 25 лет в Украине может получить 150 тысяч на свой бизнес: как это сделать

Молодые предприниматели через "Дию" могут получить грант до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса.

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут подать заявки на получение грантов до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса в рамках программы "Собственное Дело". Такая услуга доступна на портале "Дия".

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

"Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес. Грант для молодежи не требует создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения по выделению гранта, только необходимо открыть ФЛП", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Как подать заявку на грант от государства

По ее словам, подать заявку можно всего за несколько кликов. Для этого необходимо зайти на портал "Дтя" в раздел "Грант на собственное дело" и подать заявку онлайн.

По словам Свириденко, через три года такие предприниматели смогут еще раз получить грант от государства — уже по программе "Власна Справа" на общих условиях. На сегодняшний день — это 250 тыс. гривен при создании не менее двух рабочих мест.

За более чем два года работы программы "Власна Справа" предприниматели получили от государства более 20 тысяч грантов на развитие бизнеса почти на 5 миллиардов гривен.

Отметим, что по грантовой программе "Власна Справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта более 75 тыс. грн. обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дия" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

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