Молодежь сменила приоритеты: МОН назвало самые популярные специальности и университеты 2026

Куда поступают в 2026 году

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Поступающие в украинские университеты чаще всего выбирают менеджмент, психологию и филологию. В то же время, Министерство образования и науки Украины фиксирует существенный рост спроса абитуриентов на компьютерные науки, киберзащиту и направления с особой государственной поддержкой.

Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

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Самые популярные вузы и специальности для поступления 2026

Один из ключевых этапов вступительной кампании 2026 года уже завершился — абитуриенты подали заявления на поступление в желаемые университеты и на выбранные специальности. В этом году поступающие подали на 28% больше заявок, чем в прошлом.

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В 2026 году поступающие имели право подать всего 10 заявок.

«Видим заметный рост интереса к специальностям с особой поддержкой. Среди них — строительство и гражданская инженерия, электрическая инженерия, автоматизация и робототехника, машиностроение. Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, в которых уже нуждается экономика и восстановление».

Замминистра добавил, что окончательные итоги можно будет подвести после предоставления рекомендаций и зачисления абитуриентов.

По данным МОН, тройку лидеров по количеству поданных заявлений возглавил менеджмент — 105 301 заявка.

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На втором месте оказалась психология с 66774 заявлениями. Почетное третье место по популярности среди абитуриентов заняла филология, на которую подали 61 410 заявлений.

В топ-10 самых популярных направлений также вошли:

маркетинг — 49 345 заявлений;

экономика и международные экономические отношения — 42 893 заявки;

компьютерные науки — 40 755 заявлений;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 37 667 заявлений;

право — 33 447 заявлений;

среднее образование — 31 265 заявок;

кибербезопасность и защита информации — 30 363 заявки.

Университеты-лидеры по количеству заявок на поступление

Больше всего заявок в Украине получил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — почти 40 тысяч.

На втором месте по популярности в Украине Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (34 323 заявки).

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Далее — Государственный торгово-экономический университет (26 247 заявок).

Среди лидеров также оказались следующие заведения высшего образования:

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Киевский Национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана;

Национальный университет «Одесская юридическая академия»;

Луцкий национальный технический университет.

Среди поступающих наблюдается позитивная тенденция — они начинают интересоваться востребованными специальностями — средним образованием, строительством и гражданской инженерией, автотранспортом, агрономией, робототехникой, электроникой, машиностроением и пищевыми технологиями.

Количество поданных заявок заметно возросло в этих отраслях по сравнению с прошлым годом.

Правила вступления 2026: льготы и бюджетные места

Напомним, Министерство образования и науки Украины определило Порядок приема на обучение в заведения высшего образования на 2026 год, который предусматривает дополнительные льготы для отдельных категорий абитуриентов.

Вместо написания НМТ такие поступающие будут иметь право воспользоваться собеседованиями, специальными квотами или правом на гарантированный или приоритетный перевод на бюджетное обучение.

Пройти собеседование вместо НМТ смогут лица с инвалидностью, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, пострадавшие во время Революции Достоинства или Чернобыльской катастрофы, а также те, кто не написал НМТ по состоянию здоровья или из-за отсутствия условий.

Для УБД, лиц с инвалидностью, освобожденных из плена и детей-сирот предусмотрена Квота-1, тогда как Квотой-2 могут воспользоваться абитуриенты с временно оккупированных территорий, зон боевых действий и ВПЛ.

При наличии свободных мест перевестись на бюджет смогут дети погибших военных, правоохранителей, участников Революции Достоинства или пленных, дети УБД, ВПЛ, жители территорий боевых действий, лица с инвалидностью, шахтеры и их дети, а также дети из многодетных семей.

Если поступающие со льготами не получат рекомендацию по специальным условиям, они будут участвовать в конкурсе на общих основаниях.

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