Молодежь уезжает - бизнес приходит в упадок: компании бьют тревогу из-за выезда 18-22-летних мужчин

Выезд молодежи за границу.

Реклама

Месяц назад Кабинет министров разрешил украинским 18-22-летним мужчинам выезжать за границу . В обществе были разные мнения на этот счет. Впрочем, после этого решение более трети компаний в Украине уже ощущает отток кадров.

О первых последствиях разрешения выезда мужчинам 18-22 лет читайте в материале BBC News Украина.

По данным польских пограничников, с 28 августа по 28 сентября на границе зарегистрировали почти 53 тыс. проверок украинцев в возрасте 18-22 лет, из которых почти 40 тыс. – на въезде, а более 13 тыс. – на выезде. Данных от ГНСУ нет, говорят, что такой статистики не ведут.

Реклама

Опрос компании Work.ua показал, что больше всего отток кадров почувствовали работодатели, имеющие более тысячи работников: 60% таких компаний сообщили об увольнении молодежи. Речь идет о сферах гостинично-ресторанного бизнеса, торговли и пищевой промышленности.

В свою очередь исследование Клуба специалистов по кадрам HRD-club, который объединяет более 50 компаний и 600 тысяч работников сообщило, что решение правительства повлияло на более 70% их респондентов.

По словам соучредителя HRD-club Дмитрия Дегтяра, с 2022-го многие компании делали ставку именно на молодежь до 25 лет, не подлежащую мобилизации. Постановление правительства о разрешении на выезд стало для бизнеса неожиданностью.

"Бизнес не может так резко отреагировать повышением зарплаты, чтобы они остались. Какими-то дополнительными социальными идейными штуками? Ну, возможно, да. Средствами, если они хотят уехать, чтобы действительно заработать или из ситуации безопасности — здесь пока рынок не может отреагировать", - пояснил Дмитрий Дегтяр.

Реклама

По его мнению, для бизнеса сейчас есть два направления развития. Первый – это автоматизация всех возможных процессов. Второй – это поиск людей. Сейчас, говорит Дегтяр, кто-то привозит иностранцев на водительские должности, разнорабочих или специалистов логистики; кто-то - переучает ветеранов, а часть мужских профессий вообще овладевают женщинами.

Что касается трудовых мигрантов в Украину, то, говорит специалист, этот процесс тоже не прост. Именно поэтому требуются изменения процедуры трудоустройства иностранцев. Ведь сейчас это длится в среднем около шести месяцев и очень затратно в плане финансов.

В "Сильпо" говорят, что среди их сотрудников в возрасте 18-22 года уволились 3%, а в Ровно вообще закрылось популярное Oregano Cafe, потому что там просто некому было работать. Между тем, в McDonald's говорят, что значительных кадровых изменений пока не заметили. В компании объясняют, что активнее стали нанимать людей в возрасте 16-17 лет.

Что говорят демографы

В Центре экономической стратегии приводятся данные Института демографии. В Украине проживает около 700 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Большинство из них – студенты. К рынку труда привлечены только 200–300 тыс. из этой группы. Если сравнить это количество с общим экономически активным населением, которое составляет примерно 13 млн. человек, то доля молодых мужчин составляет всего 2–3%.

Реклама

"Даже в случае их массового выезда ощутимого удара по экономике не будет. Риск для экономики преимущественно в том, что часть неквалифицированных или малоквалифицированных молодых работников может воспользоваться возможностью уехать и работать за границей", – говорит директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

Что говорят в вузах

В ведущих украинских университетах рассказали, что не заметили сильного оттока студентов в течение последнего месяца.

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит говорит, что новые правила не повлияли на вуз. Одиночные студенты забирают документы, но это частные случаи.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров также не отмечает тенденцию, чтобы студенты забирали документы.

Реклама

"Сейчас может до 20 академотпусков, но, учитывая, что у нас около 30 тысяч студентов, это не значительная цифра. В целом это решение правильно. Но важно понимать, что обучение — это инвестиция в государство, которое эти средства выделяет, это не только право и привилегия, но и долг", - подчеркнул Бугров.

Возможность возврата

Разрешение на выезд дал возможность выехавшим возвращаться в Украину. В Госпогранслужбе говорят, что молодежь от 18 до 22 лет и уезжает, и возвращается.

"Это происходит ежедневно. Следовательно, существенно на пассажиропоток на пересечение границы с Украиной возрастная категория мужчин от 18 до 22 лет не повлияла", - сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Напомним, в украинской Госпогранслужбе заявляют, мол, им неизвестно, сколько мужчин 18-22 лет уехало из Украины. Якобы отдельные статистические учеты относительно количества фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола такого возраста не предусмотрены.

Реклама