Молодой человек, который облил Порошенко зеленкой, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией

Молодой человек, который облил Порошенко зеленкой, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией

По словам персонала медучреждения, его выписали в тот же день.

22-летний Илья Пустовгар, который 24 августа в центре Киева облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией через несколько часов после того, как его отпустили из управления полиции.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский.

"25 августа после 1:00 ночи он находился в Печерском управлении полиции... Мы с собратьями в то время еще находились именно там и полиция его не отпускала. 25 августа в 6:00 утра он оказался в реанимации Козелецкого районной больницы с алкогольной интоксикацией", — написал депутат и выложил соответствующее видео из больницы, куда попал нападающий.

Напомним, 24 августа после военного парада на Крещатике во время возложения цветов рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни Петра Порошенко облили зеленкой. В полиции оперативно задержали и установили нападающего на пятого президента Украины. Столичные правоохранители установили, что сделал это уроженец Черниговской области 1999 года рождения. За хулиганство ему грозит до пяти лет заключения.

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