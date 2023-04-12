Молодой человек подсел и пригрозил пистолетом: в Одессе у посетителя кинотеатра похитили смартфон (видео)

Разбойник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В одном из кинотеатров города Одессы во время вечернего сеанса к одному из зрителей подсел неизвестный злоумышленник и, пригрозив ему пистолетом, приказал отдать мобильный телефон. Завладев гаджетом стоимостью 40 тысяч гривен, разбойник скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Потерпевший обратился в полицию, и оперативники в течение нескольких часов задержали правонарушителя. Полицейские изъяли у него чужой смартфон и оружие, происхождение которого будут устанавливать эксперты.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой), совершенного в условиях военного положения.

Это преступление карается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, в суд поступило ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее полиция задержала в Одессе гражданина Турции, находившегося в международном розыске за убийство.

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