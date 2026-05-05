Молодой экс-прокурор в Швеции с космической пенсией хотел отсудить еще 5 млн грн: какое решение суда

Дмитрий Казак: Фото: Николаевская областная прокуратура

Харьковский окружной административный суд отказал бывшему прокурору Николаевской области Дмитрию Казаку в иске о взыскании недополученной заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета на общую сумму 4,8 млн. грн.

Об этом стало известно по решению суда от 27 апреля 2026 года по делу №520/8745/26.

Основанием для отказа стало упущение сроков исковой давности. Казак уволился из органов прокуратуры в 2024 году. Однако обратился в суд только в апреле 2026 года. Истец пытался обосновать задержку тем, что только в марте 2026 года получил официальные справки, позволившие установить размер причиненного материального ущерба. Суд эти аргументы отклонил.

«В удовлетворении заявления о возобновлении процессуального срока — отказать. Исковое заявление в Харьковскую областную прокуратуру, Запорожскую областную прокуратуру о взыскании материального ущерба в виде недополученной заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета при увольнении — вернуть истцу», — говорится в судебном решении.

Сообщается, что 36-летний Дмитрий Казак потребовал выплатить ему 3,7 млн. грн. от Харьковской и 1,1 млн. грн. от Запорожской областных прокуратур. Претензии касались ограничения размера окладов решениями Кабмина в прошлые годы, когда при расчетах использовался зафиксированный прожиточный минимум вместо актуального.

В настоящее время Казак проживает в городе Линчёпинг (Швеция). Ранее из-за этого же суда он добился перерасчета пенсии, которая теперь составляет 156,7 тыс. грн в месяц. Свое право на пенсионные выплаты он оформил из-за инвалидности: первую пенсию получил в 29 лет, а с 32 лет перешел на прокурорскую пенсию по спецзакону, что разрешает выход на отдых при наличии 10 лет стажа для лиц с инвалидностью. По данным из открытых источников, бывший чиновник продолжает искать работу за границей.

