Молодые мужчины массово планируют выезд из Украины – какие основные причины

За последние шесть месяцев 25% респондентов часто думали о переезде за границу.

Больше всего о переезде за границу задумываются жители Закарпатской, Черновицкой областей и Киева. Меньше таких намерений имеют жители Херсонской, Сумской, Львовской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Ивано-Франковской областей.

Аналитический центр Rating Lab презентовал новое исследование по поводу миграционных настроений украинцев.

За последние шесть месяцев 25% респондентов часто думали о переезде за границу. Среди молодежи (16-34 лет) этот показатель достигает 40%, тогда как среди пожилых людей – всего 6%. Мужчины в целом чаще задумываются об эмиграции, чем женщины. Особенно это выражено в возрастной категории 25-34 лет – 51% из них планируют выезд или рассматривают такую возможность.

Исследование также выявило отличия в возможностях для миграции. Молодые мужчины чаще имеют экономические ресурсы для выезда, но юридически ограничены. Женщины, напротив, чаще имеют возможность пересечь границу, однако сталкиваются с финансовыми трудностями. Кроме того, мужчины чаще рассматривают переезд как постоянный. Самый высокий показатель среди тех, кто хочет остаться за границей, наблюдается в возрастных группах 25-34 (27%) и 35-44 лет (19%).

Основные мотивы для миграции :

Лучшие условия жизни за границей – 63%

Военные риски – 60%

Будущее детей – 43%

Трудоустройство – 36%

42% серьезно задумывающихся о выезде активно откладывают деньги, треть изучает язык и собирает информацию о стране, а четверть уже занимается оформлением документов. Зато те, кто периодически рассматривает миграцию, в большинстве своем не делают никаких подготовительных шагов.

Напомним, за прошлый год Украину покинули почти 500 тысяч украинцев, что еще больше усугубило демографический кризис в стране.