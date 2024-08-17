Молодые супруги погибли в ДТП в Хмельницкой области: 21-летняя женщина была беременной

Мужчина скончался на месте аварии, а женщина – в реанимации.

В Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте происшествия, а его беременная жена – в реанимации.

Об этом ZAXID.NET сообщила пресс-секретарь ДБР в Хмельницкой области Екатерина Герасимук.

"На кольцевой дороге в Хмельницком водитель Volkswagen столкнулся с военным грузовиком, который в то время перевозил 30 человек на полигон для проведения учебных стрельб. От полученных травм 24-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, а его 21-летняя жена скончалась уже в больнице", – уточнила Екатерина Герасимчук.

Известно, что погибшая женщина была на третьем месяце беременности. Согласно результатам экспертизы, водитель грузовика был трезв.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 415 УК (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни легковушка переехала на смерть мужчину, который лежал на дороге. Погибшим оказался 47-летний житель села Скулин.

А в ужасном ДТП в Винницкой области трагически погибли супруги. Их младенец чудом выжил.

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