Молодых на войну: комбат из Авдеевского направления призвал мобилизовать 18-21-летних парней

Комбат из Авдеевского направления объяснил, почему нужно снижать мобилизационный возраст и привлекать молодых ребят к боевым действиям.

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, воюющий на северном фланге Авдеевского направления, жестко высказался о необходимости снижения мобилизационного возраста.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

В частности, Губаренко выступает за то, чтобы в боевых действиях участвовали солдаты срочной службы.

"К началу войны у нас были срочники – это что, не военнослужащие? Это не военнослужащие, прошедшие профессиональную подготовку по специальностям? Они не должны воевать? У нас в батальоне срочники воевали – 18, 19, 20, 21 год, и очень круто воевали. До сих пор оставшиеся подписали контракт, воюют", — говорит командир.

По его мнению, если в 18 лет у человека есть паспорт, он может употреблять алкоголь, курить, ходить по дискотекам, то может и воевать.

"Наши контрактники воевали лучше других, тянули на себе подразделение, они были движущей силой. Но сейчас у нас их уже нет. Их либо забрали обратно в воинскую часть, либо подписали контракт", — рассказывает комбат.

Он отмечает, что мужчины старше 40 лет очень часто не могут эффективно воевать из-за состояния здоровья.

По словам военного, после 40 лет у людей в стрессовых ситуациях проявляются хронические болезни – язва, давний перелом ноги, суставы, гипертония, травмы и т.д.

"Многие, прикрываясь этим, уклоняются от выполнения заданий. Если ему врач написал "освободить от выполнения определенных заданий" или "предоставить больничный", то я не могу поставить его в окоп", — объяснил комбат и отметил, что с младшими военнослужащими таких проблем меньше.

Снижение мобилизационного возраста: что известно

Напомним, в настоящее время в Украине лица от 18 до 27 лет (за исключением тех, кто имеет военный опыт, проходил военную срочную службу или обучение на военной кафедре) не подлежат мобилизации.

Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский этот документ до сих пор не подписал.

В ВСУ объяснили, что изменит понижение мобилизационного возраста с 27 до 25.

Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

Украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст, и не до 25, а до 20 лет.