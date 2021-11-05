Молотком по голове и ножом в живот: в Одесской области мужчина избил гостя и спрятался у родственников

Молотком по голове и ножом в живот: в Одесской области мужчина избил гостя и спрятался у родственников

Злоумышленника задержали через несколько дней.

В Одесской области мужчина пригласил к себе случайного знакомого и начал угощать. Однако между мужчинами произошла ссора.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Злоумышленник познакомился с потерпевшим случайно, когда тот приехал в Затоку. Мужчина пригласил приезжего к себе домой, угостил. Во время застолья между ними произошел конфликт. Мужчина взял молоток и ударил гостя по голове, а потом и ножом в живот.

35-летний одессит смог убежать, но вскоре потерял сознание. Его обнаружил на одной из улиц поселка прохожий и вызвал "скорую" и полицию. Пострадавшему вовремя была оказана медицинская помощь.

"Злоумышленник после совершенного начал скрываться. Оперативники разыскали его через два дня у знакомых в Одесском районе. За совершенное мужчине грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет", — сообщил и.о. начальника Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский.

Напомним, в Херсонской области во время ссоры сын убил отца, а затем решил скрыть следы преступления. Тело закопал в огороде, засыпав мусором.

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