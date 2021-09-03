Молятся в давке и без масок: в Израиле опасаются, что хасиды вернутся из Умани и начнут распространять коронавирус

Молятся в давке и без масок: в Израиле опасаются, что хасиды вернутся из Умани и начнут распространять коронавирус

В Минздраве Израиля беспокоятся за здоровье своих граждан.

В Израиле обеспокоены массовыми заражениями коронавируса своих граждан в Умани. В Минздраве опасаются, что когда те вернутся с молитв в Рош ха-Шана в Украине и отправятся в Йом-Кипур в синагоге Израиля, то у них произойдет всплеск коронавируса.

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Об этом сообщает газета "Вести. Израиль по-русски".

В Умани ожидают около 20 000 израильтян на праздник Рош ха-Шана 6 сентября. Многие из них уже прибыли в Украину. В министерстве здравоохранения Израиля обеспокоены вероятным всплеском заражений.

"Там уже зарегистрированы случаи заражения, а ночью оттуда в Израиль специальным рейсом эвакуировали тяжелобольного", — рассказал доктор Ашер Шальмон, заведующий отделом международных отношений в Министерстве здравоохранения.

По словам Шальмона, молитвы у могилы раби Нахмана проходят в тесноте и без соблюдения социальной дитсанции.

Вести Израиль по-русски

Уже сейчас в Умань выехали 7000 израильтян. Причем некоторые прибыли туда целыми семьями и собираются вернуться на родину перед Йом-Киппур. Они массово собираются в центральной синагоге Умани и в тесноте и без соблюдения карантина там молятся.

Напомним, что Умань готовится к приезду хасидов. Туда уже доставили около двухсот тысяч масок и двадцать тысяч антисептиков.

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