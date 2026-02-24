Момент истины для Кремля: почему 2026 станет решающим для армии РФ

РФ не намерена прекращать войну: хватит ли ей сил воевать еще год / © ТСН

Реклама

Россия сможет продолжать вторжение в Украину в течение 2026 года, даже учитывая новое экономическое давление и все большие проблемы с человеческими ресурсами.

Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает Бастиан Гигерих из Международного института стратегических исследований, пока мало признаков того, что способность России продолжать войну против Украины пятый год уменьшается.

Реклама

По данным аналитиков этого Института, Кремль потратил по меньшей мере 186 миллиардов долларов на оборону в 2025 году, что на 3% больше в реальном выражении и составляет 7,3% ВВП страны — более чем вдвое больше, чем доля расходов США, и примерно втрое больше, чем уровень расходов Великобритании.

Фенелла Макгерти, эксперт по оборонному финансированию аналитического центра, объясняет: хотя экономика России замедляется, что может привести к потенциальному снижению реальных военных расходов в 2026 году, это следует сравнить с несколькими годами предыдущего резкого роста.

Она напомнила, что военные расходы Кремля с 2021 года удвоились, что позволило России тратить больше на военное снаряжение и набор солдат для поддержки непрерывных наземных и воздушных атак против Украины в ближайшем будущем.

В издании отмечают, что первоначальные надежды Путина не оправдались — Украина все еще борется. Поэтому Кремль переориентировался на военную экономику и продолжал воевать с высокой интенсивностью, несмотря на более чем 1,2 миллиона жертв убитыми и ранеными.

Реклама

«Несмотря на разговоры на Западе о соглашении о постоянном прекращении огня, Россия усиливает свои атаки на критическую инфраструктуру и населенные пункты Украины с помощью крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников», — добавил Гигерих.

Проблемы с личным составом в армии РФ: решится ли Путин на вторую мобилизацию

Найджел Гулд-Дэвис, эксперт по России, отметил «возрастающие признаки того, что темпы набора в РФ начали отставать от ежемесячных потерь». Москва имеет возможность сократить количество потерь, снизив темпы своих наступательных действий на линии фронта.

Однако, если Путин прикажет наступать в таком же темпе, это может поставить Кремль перед «моментом истины»: объявлять вторую волну принудительной мобилизации, рискуя социальными протестами.

По оценкам Россия ежемесячно набирает от 30 000 до 35 000 человек, хотя Гулд Дэвис сказал, что, по его мнению, качество ее вооруженных сил падает, поскольку вербовщикам приходится обращаться к «алкоголикам, наркоманам и откровенно больным».

Реклама

Угроза Европе

В издании предостерегают, что Москва использует войну для разработки новой боевой тактики, ракет и ударных беспилотников, включая модернизированный Shahed-136, который может поражать цели по всей Европе на расстоянии до 2000 км.

Гигерих сказал, что это подчеркивает необходимость для НАТО увеличить инвестиции в системы противоракетной обороны и борьбы с беспилотниками, необходимость чего была продемонстрирована, когда 21 российский беспилотник пересек территорию Польши в сентябре прошлого года.

Европейские союзники по НАТО и Канада прошлым летом пообещали увеличить оборонные бюджеты до 3,5% к 2035 году в ответ на растущую российскую угрозу.

Однако эксперты предполагают, что на уменьшение военной зависимости от США (в разведке и космической отрасли) Европе может уйти время до середины 2030-х годов.

Реклама

Раньше мы писали, сколько Путин собирается воевать и как долго ждать мира.