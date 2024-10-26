В результате атаки войск РФ по медучреждению Днепра ранены пациент и медик.

Момент ракетного удара по больнице в Днепре попал на камеры видеонаблюдения в медучреждении. Ранения получили пациент и врач.

Об этом сообщило "Суспільне" и обнародовало соответствующее видео.

По словам гендиректора больницы им. И. Мечникова Сергея Рыженко, во время атаки войск РФ в помещениях медучреждения находились 1703 пациента и работники больницы.

Взрывной волной и обломками российской ракеты разрушены 420 дверей и окон.

Повреждены три реанимационных отделения и шесть операционных.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Днепру в ночь на 26 октября. Погибли три человека и сначала было известно о 19 пострадавших. В городе уничтожен жилой дом, повреждены 13 многоквартирных и два частных дома, 30 авто.

Момент ракетного удара по больнице в Днепре попал на камеры видеонаблюдения в медучреждении

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