В результате атаки войск РФ по медучреждению Днепра ранены пациент и медик.
Момент ракетного удара по больнице в Днепре попал на камеры видеонаблюдения в медучреждении. Ранения получили пациент и врач.
Об этом сообщило "Суспільне" и обнародовало соответствующее видео.
По словам гендиректора больницы им. И. Мечникова Сергея Рыженко, во время атаки войск РФ в помещениях медучреждения находились 1703 пациента и работники больницы.
Взрывной волной и обломками российской ракеты разрушены 420 дверей и окон.
Повреждены три реанимационных отделения и шесть операционных.
Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Днепру в ночь на 26 октября. Погибли три человека и сначала было известно о 19 пострадавших. В городе уничтожен жилой дом, повреждены 13 многоквартирных и два частных дома, 30 авто.
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