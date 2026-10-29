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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Момент взрыва российской "Бандероли" в Чернигове попал на видео: подробности

Момент взрыва российской «Бандероли» в Чернигове показали на видео.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Чернигов 29 октября

Атака РФ на Чернигов 29 октября / © Управление ДСНС в Черниговской области

В Чернигове камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва российской «Бандероли» во время атаки 29 октября, в результате которой количество раненых возросло до 25 человек.

Об этом сообщило «Суспільне».

Атака РФ на Чернигов 29 октября — объявлен День траура

В Чернигове 30 октября объявили Днем траура за жителями, погибшими от российских ударов с 21 по 29 октября. Как сообщили в горсовете, соответствующее распоряжение подписал заместитель городского головы Виктор Геращенко.

За это время вражеские атаки унесли четыре жизни:

  • 21 октября в результате российского удара по Чернигову погиб 61-летний мужчина;

  • 23 октября из-за атаки на предприятие погиб 68-летний мужчина;

  • 29 октября в результате очередного обстрела города погибли две 15-летние девочки.

В знак скорби по погибшим на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, в предприятиях, учреждениях и организациях приспустят государственный флаг Украины с черной лентой.

Также 30 октября в городе запрещено проведение развлекательно-концертных мероприятий и трансляцию развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, ресторанного хозяйства и в общественном транспорте.

Россия атаковала Чернигов 29 октября.

Россия атаковала Чернигов 29 октября — последние новости

Напомним, днем 29 октября российские войска ударили по центру Чернигова. В результате атаки погибли две 15-летние девочки.

Как сообщили в городском совете, в городе прозвучало несколько взрывов, в частности, зафиксировали попадание «Бандероли». Из-за обстрела вспыхнули пожары в магазинах и загорелись автомобили. Воздушная тревога в районе продолжалась с 11:43 до 12:00.

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