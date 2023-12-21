МОН готовит масштабные изменения в системе стипендий: обещают "нормальные" выплаты, однако есть одно "но"

В Минобразования хотят отменить стипендии по 2000 гривен и ввести выплаты, полностью покрывающие потребности студентов вместе с учебой и проживанием.

Подробности рассказал заместитель Министра образовательного ведомства Михаил Винницкий в интервью NV.ua.

Он назвал популизмом выплату 1700 гривен и 2000 с 2024-го для учащихся в вузах граждан, ведь, по его словам, студенты не живут на эти деньги, а скорее они для них являются "приятным бонусом".

"Мы изменим эту систему. Теперь стипендии будут оставаться у тех, кого государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же она будет увеличена до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить", – сказал чиновник.

Винницкий отметил, что быть бонусом – это не функция стипендии. Он подчеркнул и то, что выплата за общежитие привязана как раз к стипендиям, из-за чего здания выглядят ужасно.

Напомним, ранее Михаил Винницкий сообщил, что в Министерстве образования и науки планируют отменить стипендии выехавшим за границу студентам. В Министерстве считают, что нужно платить украинцам, которые будут развивать страну.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.