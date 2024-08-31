МОН обнародовало детали учебного года на 2024/2025 в школах

В понедельник на Украине начнется учебный процесс в школах.

Министерство образования и науки рассказало об организации учебного года 2024/2025 в условиях военного положения. Школы начнут обучение 2 сентября 2024 и завершат его 30 июня 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Рекомендации от МОН:

Первый урок: Рекомендуется посвятить памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Школы должны обеспечить безопасность участников образовательного процесса. Если нет защитных сооружений, то можно обустроить временные укрытия в подвалах или на первых этажах учебных заведений в зонах с умеренным уровнем риска.

Предусмотрена возможность организации обучения в очной, смешанной, дистанционной формах, а также через экстернат , семейное обучение и педагогический патронаж. Цель – восстановление доступа к очному образованию там, где это возможно, и повышение эффективности дистанционного обучения. В школах также должны создавать условия для учащихся-переселенцев и находящихся за границей.

Каникулы: Школы должны самостоятельно определить продолжительность зимних каникул, учитывая условия безопасности и погоды.

Напомним, корреспондентка ТСН Инна Боднар рассказывала, как в Украине готовятся к новому учебному году.

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