МОН обновило правила дистанционного обучения в Украине: что изменилось

МОН обновило правила дистанционного обучения в Украине

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Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, регулировавший организацию дистанционного обучения. Также были изъяты некоторые нормы из приказа № 1115, касающиеся минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутриперемещенных детей.

Об этом сообщили в МОН Украины.

Ранее эти положения вызвали острую критику. В частности, они затрудняли доступ к дистанционному образованию учащимся с временно оккупированных территорий (ТОТ) и обязывали внутренне перемещенных детей (ВПЛ) учиться очно по месту жительства. Люди также возмущались, что такие изменения могут привести к закрытию школ в прифронтовых общинах, увольнению учителей и уменьшению образовательных возможностей для детей.

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Вводимые важные изменения:

Наполняемость классов: требования к наполнению дистанционных классов теперь такие же, как для очных и смешанных форм обучения. Класс можно открывать при наличии не менее 5 учеников .

Открытие дистанционных классов: школы могут открывать классы дистанционного обучения независимо от полных параллелей.

Обучение ВПЛ: дети-ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих «родных» школах, независимо от фактического места пребывания.

Важно: эти изменения не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.

Что остается без изменений:

Безопасность. Очная и смешанная формы обучения возможны только при наличии укрытия в учебном заведении или не далее 500 метров от него.

Школы на ТОТ. Учебные заведения, работающие с детьми на ТОТ, могут функционировать даже без возможности открыть класс. Учителя обучают детей по педагогическому патронажу, обеспечивая индивидуальный подход и оплату за каждого ученика.

Дети за границей. Сохраняется возможность обучения по полной программе в дистанционных классах или по сокращенной — украиноведческому компоненту.

Дети на ТОТ. Сохранена возможность учиться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу в зависимости от ситуации.

МОН уточнил, что положения, важные для общин и безопасности детей, будут официально закреплены в отдельном нормативном документе после консультаций с профильным комитетом ВРУ и депутатами.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины приняло изменения относительно того, как будут организовывать дистанционное обучение во время войны. Эти нововведения являются частью проекта «Школа офлайн». Их главная цель — дать возможность каждому ребенку качественно учиться, где бы он ни был: на подконтрольной Украине территории, на временно оккупированной земле или за границей.