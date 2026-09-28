МОН разрешило онлайн-уроки во время тревоги: украинцы возмущены

Онлайн-обучение / © pexels.com

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Министерство образования и науки Украины разрешило продолжать дистанционные уроки во время воздушной тревоги после перехода в укрытие. Однако это решение вызвало волну возмущения и дискуссий в соцсетях.

В частности, об этом высказалась украинская педагог Юлия Коваль в своем TikTok.

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Коваль обратилась к родителям и коллегам по поводу решения МОН разрешить проведение дистанционных уроков во время тревоги. Она объяснила, что само по себе объявление сигнала опасности не означает автоматического прекращения обучения, поскольку главным условием остается пребывание учеников и педагогов в безопасном месте.

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«О чем идет речь в рекомендациях? Объявление сигнала воздушной тревоги во время дистанционного обучения не означает автоматического прекращения образовательного процесса. Первоочередным является пребывание учеников и педагогов в безопасном месте. Если на момент объявления воздушной тревоги педагогический работник или ученики не находятся в безопасном месте, то урок может быть прекращен на некоторое необходимое время, чтобы перейти в укрытие или в другое безопасное место. И после их перемещения урок восстанавливается», — объяснила педагог и призвала украинцев высказать свое мнение по поводу такого решения.

В комментариях пользователи соцсетей подвергли сомнению возможность учителя контролировать, действительно ли все ученики дистанционного класса перебрались в безопасное место. Часть комментаторов подчеркнула, что во время онлайн-обучения именно родители должны отвечать за безопасность детей, а не педагоги.

«А как учитель (во время дистанц. обучения) должен узнать, что дети в безопасном месте?»

«Учителя как универсальные солдаты. Бесстрашные и бессмертные…»

«Мы уже 4 года проводим дистанционные уроки, несмотря на воздушную тревогу, потому что у нас она 24/7. За безопасность детей несут ответственность родители».

«Откуда можно знать, где находятся одновременно 20-30 учеников во время дистанционного обучения? Учителям урок вести или спрашивать, где вы. Они и камеры не все включают».

«Скажу за себя. В школе есть укрытие, но сеть там не ловит, вай-фай тоже через раз. Второе, так как там есть дети, то места, где работать онлайн нет. И значит, опять все повесили на школу».

«Это возможно только тогда, когда один ребенок, а если их двое или больше. Как тогда в одной ванной или коридоре они будут учиться? А если мама — учитель и есть ребенок, который учится в школе, как тогда проводить уроки и учиться?»

«Главное, чтобы родители отвечали за жизнь ребенка во время тревоги на дистанционном обучении. А пока это ответственность администрации учебного заведения и учителей».

«Тревога. Учительница окончила урок и попросила детей отойти от окон подальше, найти безопасное место. Ребенок послушался и остался жив. В тот раз прилетело рядом с домом. Днепр. Будем рисковать дальше жизнью детей?»

К слову, ранее в МОН сообщили, что школы могут сокращать или менять продолжительность и формат уроков из-за долгих воздушных тревог и обстрелов, адаптируя материалы под состояние уставших детей. Это не обязательно требование для всех занятий. Санитарный регламент определяет только максимальную, а не фиксированную продолжительность уроков (35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов и 45 минут для 5-11 (12) классов). Учебные заведения должны заранее готовить различные сценарии обучения с учетом ситуации с безопасностью.

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