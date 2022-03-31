МОН создает сеть образовательных хабов для переселенцев: первый появился в Хмельницком

МОН создает сеть образовательных хабов для переселенцев: первый появился в Хмельницком

Министерство планирует открыть такие образовательные центры и за границей.

Министерство образования и науки Украины приступило к созданию сети образовательных хабов для переселенцев: первый уже появился в Хмельницком.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

По его словам, цель таких хабов — качественная и быстрая организация образовательного процесса и быта внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны покинули свой дом.

"Первый хаб создан в Хмельницкой области при поддержке областной военной администрации. К проекту привлечены лучшие специалисты области. Хаб расположен в помещении одного из самых известных технологических колледжей Украины – Хмельницкого политехнического колледжа", — говорится в сообщении главы МОН.

Такие центры, прежде всего, рассчитаны на внутренне перемещенных украинцев: учеников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, студентов вузов, а также их родителей.

В ближайшее время Минобразования планирует открыть образовательные хабы не только в Украине, но и за рубежом – в странах, где сейчас находится большое количество украинских учеников и студентов. В частности, Румыния, Польша, Чехия, страны Балтии.

Как сообщалось, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возобновляет учебный процесс 4 апреля. Образовательный процесс будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения. В КНУ обещают не применять "санкции" в отношении студентов, не имеющих возможности присутствовать на онлайн-занятиях.

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