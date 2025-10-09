МОН усиливает мониторинг аспирантур: ищут фиктивных "студентов от мобилизации"

Студенты / © Pexels

Реклама

Министерство образования и науки (МОН) заявило о недопустимости использования обучения в аспирантуре как способе избегания мобилизации и анонсировало усиленное сотрудничество с правоохранительными органами для выявления подобных злоупотреблений.

По словам нового заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, ведомство жестко контролирует качество подготовки и проводит мониторинг университетов, где отмечены подозрительные увеличения количества соискателей высшего образования.

"Мы абсолютно не принимаем обучение по любому образовательному нашему уровню... как способу избежать мобилизации", — подчеркнул Трофименко.

Реклама

МОН совместно с Государственной службой качества образования уже выявляет нарушения. В качестве примера ведомство назвало случай, когда Классический частный университет пытался "задним числом" внести в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО) около трех тысяч "аспирантов". За это университет был лишен лицензии.

Общее количество аспирантов в Украине стабилизировалось и составляет около 15 тысяч человек.

В 2024 году было засчитано 10 тысяч аспирантов (на бюджетной и контрактной формах).

В 2025 году в аспирантуру поступило 4600 человек, но вступительная кампания еще продолжается, а государство выделило 7 тысяч бюджетных мест.

Часть лиц, ранее использовавших обучение как повод для отсрочки, уже была отчислена по результатам проверок и решений самих университетов.

В то же время ранее запланированный единый государственный зачет для аспирантов (по украинскому и иностранному языкам) вводить не будет.

Реклама

Напомним, в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. На службу в Вооруженные силы Украины могут быть призваны все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

В этом контексте ТСН.ua ранее собрал ответы на ключевые вопросы, касающиеся правил призыва: кого мобилизуют в первую очередь, как происходит вручение повесток, кто имеет право на отсрочку или бронирование, как правильно оформить эти документы, а также какие категории мужчин могут выезжать за границу во время военного положения.