МОН усложняет вступление в аспирантуру: что изменится

Мобилизация аспирантов / © ТСН.ua

Реклама

В этом году поступающие в аспирантуру должны сдать не только единый вступительный экзамен (ЕВИ), но и новое единственное вступительное испытание по методологии научных исследований (ЕВИ).

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Тест будет содержать 100 заданий. На их выполнение поступающим дадут 150 минут. Все задачи ЕВИ будут иметь одинаковую структуру с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. За каждый правильный ответ участник получит 1 балл, при неправильном ответе, выборе нескольких вариантов или непредоставлении ответа — 0 баллов.

Реклама

«Содержание теста ЕВИ и его характеристика разработано Научно-методическим центром высшего и профессионального высшего образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины», — говорится в сообщении.

До 12 июня в кабинетах участников вступительных экзаменов в аспирантуру будет размещено приглашение с информацией о дате, времени и месте проведения ЕВИ/ЕВВ.

Ранее в Минобразования рассказали, что в Украине рекордное количество аспирантов-мужчин в возрасте 25+, которые учатся на контрактной форме и имеют отсрочку от мобилизации.

В результате проверок из украинских университетов отчислили около 5000 аспирантов. Вероятно, большинство из них мужчины, которые учились на аспирантуре ради отсрочки от мобилизации.

Реклама

В частности, в Луцком национальном техническом университете в прошлом году отчислили тысячу студентов-мужчин за невыполнение учебного плана.