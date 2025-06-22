МОН внедряет новые правила обучения в Украине: что изменяется с 1 сентября

Дистанционное обучение / © pixabay.com

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Министерство образования и науки Украины приняло изменения относительно того, как будут организовывать дистанционное обучение во время войны. Эти нововведения являются частью проекта «Школа офлайн». Их главная цель — дать возможность каждому ребенку качественно учиться, где бы он ни был: на подконтрольной Украине территории, на временно оккупированной земле или за границей.

Об этом сообщает МОН Украины.

Эти изменения касаются двух важных документов Минобразования: приказов №1112 (от 7 августа 2024 г.) и №1115 (от 8 сентября 2020 г.). Их готовили, учитывая пожелания людей и потребности школ в прифронтовых и приграничных районах.

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Хотя новые правила начнут действовать только после того, как они официально зарегистрируются Министерством юстиции, Минобразования уже сейчас начинает рассказывать о них. Это делается для того, чтобы школы, местные власти и учителя могли заранее узнать все обновления и подготовиться.

Основные изменения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года

По новым правилам, в дистанционном классе обычно должно быть не менее 20 учащихся. Однако школы могут уменьшить это количество: до 10 учащихся для заведений на оккупированных, прифронтовых территориях. Также в селах и поселках по всей Украине и до 15 учеников для школ в других городах. Эти требования бездействуют для специализированных школ.

Школа теперь может работать дистанционно даже если в ней нет всех классов. Например, если отсутствуют не более двух параллелей классов (если есть 1-6 и 8-11 классы, но нет 7-го).

Появляются и особые правила для детей, учащихся за границей или на оккупированных территориях. Учащиеся в рамках одного дистанционного класса должны учиться по одной образовательной программе, которая поможет учителям эффективнее работать с детьми в разных условиях.

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Если ребенок за границей уже посещает местную школу, он может дополнительно изучать украинские предметы (украиноведческий компонент) в украинской дистанционной школе (5-8 часов в неделю). Если же ребенок вообще не ходит в местную школу за границей, он может получать образование полностью дистанционно в украинской школе. Также доступны индивидуальные формы обучения — экстернат (сдавать экзамены самостоятельно) без посещения школы или семейная форма, когда родители обучают ребенка дома.

Для детей, которые находятся на временно оккупированных территориях (ТОТ), предусмотрено обучение по педагогическому патронажю. Это означает, что учитель индивидуально занимается с ребенком, учитывая его потребности и ситуацию. Важно, что даже если в школе нет открытых классов, она может работать только через педагогический патронаж, и учитель получит оплату за обучение конкретному ребенку.

Детям, живущим там, где идут или могут начаться боевые действия, не нужно переходить в другую школу для дистанционного обучения. Они могут продолжать учиться дистанционно в своей родной школе, откуда уехали. Однако если в школе есть укрытие, то лучше, чтобы дети посещали очное обучение, ведь это остается приоритетом.

Кадровый резерв для поддержки учителей

Для обеспечения плавного перехода к новым условиям, МОН вводит кадровый резерв. Это позволит учителям, которые могут остаться без нагрузки, проходить обучение и получать среднюю заработную плату. иногда.

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Напомним, министр образования Оксен Лисовой заявил, что украинское высшее и профессиональное образование должно стать стимулом для возвращения уехавшей за границу молодежи.

Также в Украине наблюдается тенденция выезда школьников за границу после завершения 11 класса.