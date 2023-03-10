Монахи УПЦ МП возмущены, что их выгоняют из Лавры: Украину сравнили с СССР

Московский патриархат заявил, что Украина действует так, как "Советский союх в 60-х годах прошлого века".

В УПЦ МП возмущены тем, что их выселяются с территории Киево-Печерской лавры. Священники заявляют, что якобы в Министерстве культуры нет "никаких юридических оснований для таких действий", а сам факт называют ультиматумом власти.

Заявление-возмущение опубликовала пресс-служба Украинской православной церкви.

Там приводят заявление, полученное от Минкульта 10 марта, где было указано, что Межведомственная рабочая группа во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества и поэтому приняла решение расторгнуть договор с УПЦ.

"Однако в этом письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано. Что касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого столетия", — разгневано отреагировали в УПЦ МП.

Напомним, 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора с УПЦ МП по аренде монастыря. Монахов Московского патриархата "попросили" до 29 марта выселиться из культовых построек.

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