Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря и напомнил об обоих Майданах.

Глава МВД просит украинцев соблюдать правопорядок во время демонстраций.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал украинцев, которые собираются принять участие в массовых акциях 1 декабря, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Соответствующее обращение глава МВД опубликовал на своей Facebook-странице.

"Я – участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность", – напомнил он.

Кроме того, по словам министра, в Нацполиции и Нацгвардии есть люди, участвовавшие в революциях, а еще больше тех, кто был участником АТО/ООС в Донбассе.

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"Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоят на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе", – заметил Денис Монастырский, добавив, что правоохранители будут делать все для недопущения провокаций.

Напомним, ранее в Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря может быть ограничено транспортное движение по некоторым улицам в центре столицы.

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