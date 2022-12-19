Монастырский посетит Польшу из-за взрыва в здании полиции Польши подарка из Украины

В МВД Польши отметили, что исключают увольнение главкома польской полиции.
Министр внутренних дел Денис Монастырский посетит Польшу из-за взрыва подарка из Украины.
Встреча глав МВД Украины Дениса Монастырского и Польши Мариуша Каминского, которая состоится в скором времени, должна поставить точку в слухах об "украинском подарке" главному коменданту полиции Польши, генералу Ярославу Шимчику.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Telegram.
"В связи с ситуацией по поводу украинского подарка для генерала Ярослава Шимчика, глава МВД Украины Денис Монастырский выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со мной. Встреча состоится в ближайшее время", – говорится в сообщении.
В МВД Польши отметили, что исключают увольнение главного коменданта полиции Польши.
"В то же время, прекращая спекуляции СМИ, я исключаю увольнение главкома польской полиции", — отметил польский министр.
Напомним, в Варшаве утром 14 декабря произошел взрыв в смежном кабинете начальника Главного управления нацполиции помещении. Там сдетонировал "подарок", который командир польской полиции генерал Ярослав Шимчик получил во время визита в Украину. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован. Польша обратилась в Украину с просьбой предоставить соответствующие пояснения.
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