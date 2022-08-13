Монастырский предсказывает рост преступности в Украине в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост количества преступлений, связанных с воровством.
Кроме того, в Украине участились случаи тяжких и особо тяжких убийств.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.
"Можно сказать, что мы сегодня фиксируем рост тяжких и особо тяжких убийств. Это связано опять-таки с военными преступлениями, совершаемыми оккупантами... Мы ожидаем, что в течение 2-5 месяцев будет рост по определенным категориям преступлений..." Это в первую очередь кражи, угон транспортных средств, незаконное обращение оружия", — отметил Монастырский.
Напомним, в Хмельницкой области осудили пенсионера, который во время ссоры убил родного сына.
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