Монастырский разбился в авиакатастрофе в Броварах: что известно о погибшем главе МВД

Денис Монастырский возглавлял МВД на протяжении полутора лет.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб 18 января в результате падения в Броварах вертолета ГСЧС.

Вместе с министром погибли его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, общее число жертв – по меньшей мере 18 человек, среди них трое детей.

ТСН.ua собрал подробности о Денисе Монастырском и его политической карьере.

Биография

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Он получил юридическое образование в Хмельницком университете управления и права, получил степень кандидата юридических наук.

Он преподавал в Хмельницком университете управления и права. Монастырский является автором (соавтором) 25 научных публикаций, трех учебных пособий, а также десятков проектов законов Украины, поданных в Верховную Раду.

Монастырский в свое время возглавлял отдел по законотворчеству и научным экспертизам. Раньше он работал в крупных юридических компаниях.

Министр внутренних дел был женат, у него осталось двое детей.

Политическая карьера

Денис Монастырский в 2014-2019 годах был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Украины Антона Геращенко.

2015 Монастырский стал экспертом "Украинского института будущего" и специализировался на реформировании правоохранительной системы в Украине.

Монастырский также являлся членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета министров Украины.

В 2019 г. он присоединился к команде будущего президента Украины Владимира Зеленского, где занимался вопросами реформирования правоохранительной деятельности. Тогда же его избрали нардепом 9 созыва от партии "Слуга народа" под 19 номером в списке. Монастырский был членом президентской фракции и председателем комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Фото: Правительственный портал

Денис Монастырский возглавил МВД в июле 2021 года, сменив на этом посту Арсена Авакова. Кандидатуру Монастырского предложил президент Владимир Зеленский, а провластная партия поддержала это решение.

Фото: МВД

Авиакатастрофа в Броварах: что произошло

По данным ГСЧС Украины, 18 января в 08:20 в Броварах Киевской области вертолет ГСЧС упал на здание детсада, в результате вспыхнул пожар. На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

В результате чрезвычайной ситуации погибли по меньшей мере 15 человек, из них 3 ребенка. Травмированы по меньшей мере 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей).

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 ед. техники.

В ГСЧС также сообщили, что разбившийся вертолет неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов.

Предварительную версию крушения пока не сообщают. Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас рассматриваются "все возможные версии аварии". Досудебное расследование поручено следователям СБУ.

Фото: из соцсетей

Читайте также: