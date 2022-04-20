MONATIK, Дорофеева, Вакарчук и не только: полный список звезд, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет

MONATIK, Дорофеева, Вакарчук и не только: полный список звезд, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет

Оказывается, кроме Птушкина такой чести удостоилось немало артистов.

В Сети появился полный список украинских артистов, журналистов и блогеров, которым запрещен въезд в Россию до 2072 года. Это значит на 50 лет.

Оказывается, кроме экс-ведущего "Орла и Решки" и блогера Антона Птушкина, в перечне есть немало других известных имен.

Список опубликовало издание "Известия". В него вошел 31 деятель культуры.

В частности, в ближайшие 50 лет в Россию не смогут попасть Дмитрий Монатик, Макс Барских, Светлана Лобода, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Потап, Иван Дорн, Святослав Вакарчук, Настя Каменских, Алина Паш и многие другие.

артистов, журналистов и блоггеров, которым запрещен въезд в Россию до 2072 года. / iz.ru

Интересно, что Антон Птушкин на эту "досадную" новость уже отреагировал на своей странице в Twitter, написав: "Короче, выпуска про Поволжье не будет". Ждем реакции других знаменитостей.

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