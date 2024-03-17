MONATIK с женой и сыновьями в центре Киева принял участие в митинге в поддержку пленных военных

Украинский мультиартист MONATIK в центре Киева принял участие в мирном митинге в поддержку пленных военных и гражданских.

Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram. Вместе с артистом на акцию протеста пришли его сыновья и жена Ирина. Таким образом, певец привлекает внимание, что в стране-агрессоре находятся в плену немало мирных украинцев и военных, с которыми просто нет связи. MONATIK призывает, что нужно действовать и делать все возможное, чтобы освободить людей, которых незаконно удерживает РФ и которые в основном находятся в ужасных условиях.

MONATIK с женой и сыновьями на митинге / Фото: instagram.com/monatik_official

"Однажды мы, артисты, стали публичными для того, чтобы придавать еще большую огласку таким важным делам, как сегодняшнее. Как культурный деятель, я обращаюсь к мировому сообществу, чтобы обратить внимание на эту мирную демонстрацию в самом центре родной Украины! Сейчас известно, что россия удерживает более 20 тысяч гражданских заложников и более 5 тысяч военнопленных. Защитников "Азова" не обменивают уже в течение очень долгого времени! К ним просто нет доступа! – высказался артист.

MONATIK на митинге / Фото: instagram.com/monatik_official

Исполнитель отметил, что мирные акции протеста в Киеве проходят еженедельно. MONATIK призывает принимать в них участие, ведь таким образом новости о пленных будут чаще попадать в инфопространство и будет больше шансов на их освобождение из плена.

MONATIK на митинге / Фото: instagram.com/monatik_official

"Дорогие украинцы, когда пленные присутствуют в инфополе, их шансы на выживание и возвращение увеличиваются. Поэтому наши голоса могут звучать на весь мир для того, чтобы привлечь внимание, что Россия удерживает наших защитников. Мирные акции проходят каждую неделю! Плен убивает! Каждый день пребывания там — это настоящий ад для наших защитников и защитниц, их семей и каждого украинца. Почитай павших! Помогай живым! Кричи о пленных" – добавил певец.

MONATIK на митинге / Фото: instagram.com/monatik_official

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