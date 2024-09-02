"Монголия позволила преступнику избежать правосудия": в МИД отреагировали на визит Путина

Отказ Монголии исполнять обязательный ордер МУС на арест Путина должен иметь последствия для этой страны.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Георгия Тихого в сети X (Twitter).

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – заявил он.

По словам Тихого, отказ Монголии исполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".

Напомним, поздно вечером 2 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Моголию. Это его первый визит в государство, которое ратифицировало Римский устав МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на арест российского президента.

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