Мониторинговые каналы озвучили, с каких направлений Россия перебросила военных на Курскую область

Информация приводится после большого количества уточнений.
В Курскую область России, кроме резервов, срочников и каких-либо никогда не воевавших подразделений перемещается и будет перемещаться оперативный резерв по нескольким направлениям.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Николаевский Ванек".
В частности, речь идет о:
- Херсонский (2 батальона десантников);
- Запорожский (38 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 64 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);
- Купянский (несколько батальонов мотострелкового полка);
- Харьковский (замечены отдельные батальоны 1009, 79, 272 мотострелковых полков, а также 138 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);
- Белгородский (из Грайвонского района забирают у роты одной из отдельная гвардейская мотострелковая бригада, также забрали одного из мотострелковых полков, воевавшего вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок);
- Покровский (недавно прибывшая с Херсонского направления ободранная 810 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, несколько батов штурмовой пехоты);
- Луганск.
"Некоторые такие движения, в частности, на Купянском направлении, фиксировались и наносились успешные удары в момент их перетяжки", — говорится в сообщении.
Также около 50% КАБов, которые сейчас вообще на фронте привлечены, летят именно на Сумскую/Курскую области.
Ранее мы писали, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области и какую территорию контролируют.
Читайте также:
- "Информационная безопасность Украины невероятна": прорыв ВСУ в Курской области шокировал всех
- Связан ли циничный удар РФ по Константиновке с событиями на Курщине: в 3-м штурме ответили
- Унижение не только от ВСУ, но и от своих: на Курщине кадыровцы похитили срочника, говорившего правду об "Ахмате"