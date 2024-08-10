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Мониторинговые каналы озвучили, с каких направлений Россия перебросила военных на Курскую область

Мониторинговые каналы озвучили, с каких направлений Россия перебросила военных на Курскую область

На Курщину перемещают немало российских военных / Фото: Associated Press

Информация приводится после большого количества уточнений.

В Курскую область России, кроме резервов, срочников и каких-либо никогда не воевавших подразделений перемещается и будет перемещаться оперативный резерв по нескольким направлениям.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

В частности, речь идет о:

  • Херсонский (2 батальона десантников);
  • Запорожский (38 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 64 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);
  • Купянский (несколько батальонов мотострелкового полка);
  • Харьковский (замечены отдельные батальоны 1009, 79, 272 мотострелковых полков, а также 138 отдельная гвардейская мотострелковая бригада);
  • Белгородский (из Грайвонского района забирают у роты одной из отдельная гвардейская мотострелковая бригада, также забрали одного из мотострелковых полков, воевавшего вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок);
  • Покровский (недавно прибывшая с Херсонского направления ободранная 810 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, несколько батов штурмовой пехоты);
  • Луганск.

"Некоторые такие движения, в частности, на Купянском направлении, фиксировались и наносились успешные удары в момент их перетяжки", — говорится в сообщении.

Также около 50% КАБов, которые сейчас вообще на фронте привлечены, летят именно на Сумскую/Курскую области.

Ранее мы писали, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области и какую территорию контролируют.

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