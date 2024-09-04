Мониторинговые каналы предупреждают, что вероятно произошли запуски ракет из вражеской авиации

Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 со стратегической авиации врага Ту-95мс.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ракеты, если пуски были не имитационными, ожидаем у границ Украины и в нашем воздушном пространстве в течение следующего часа: ~04:10 — 05:00.

Также сообщается, что до Энгельса долетело 4 борта ТУ-95мс.

Все борта предположительно совершили пуски в районе Энгельса.

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Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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