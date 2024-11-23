Мониторинговые каналы предупреждают о возможном применении вражеских ракет

Предупреждение возникло в социальных сетях.
Мониторинговые каналы информируют о возможном применении вражеских ракет.
Об этом пишет Aeris Rimor, представляющая собой информационную платформу по уведомлению и аналитической обработке информации из открытых источников.
"С утра до самого вечера текущих суток статус внимания. А именно с 6:00 по 22:00 полностью закрыто воздушное пространство в рамках испытаний в районе полигона РВСН РФ. Капустин Яр, Астраханская область. Этот статус периодически активен был еще вчера", — говорится в сообщении.
"Это не является прямым признаком возможного применения ракет из комплексов БРСД. Но является одним из признаков, который может свидетельствовать о возможном боевом применении. Следите за тревогами", — отмечают аналитики.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН НОВОСТИ ИТОГО 22 НОЯБРЯ — ПЯТНИЦА
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