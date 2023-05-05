Мониторинговые каналы сообщили, какие вражеские самолеты и беспилотники все еще находятся в воздухе

Мониторинговые паблики в ночь на 5 мая 2023 года заявили о вражеских самолетах в воздухе.

В частности, речь идет об А-50 и ТУ-22М3.

Количество бортов неизвестно, потому что информация разная и находится в стадии обработки

К границам Украины ТУ-22М3 не подлетали, хоть и летели в украинскую сторону, дальше курс сменили.

В настоящее время угрозы от них нет.

Мониторинговые каналы и дальше мониторят ситуацию.

Около 01:08 появилась информация о движении беспилотников в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы.

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