Мониторинговые каналы уточнили, когда ночью можно ожидать запусков вражеских ракет

Не пренебрегайте воздушной тревогой.
Подтверждены вылеты нескольких бортов Ту-95мс из "Оленьи" – все курсом в сторону Каспийского моря.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Вылет вероятно боевой, а это значит:
- в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:30 – 03:20.
- Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в украинском воздушном пространстве около 03:10 – 04:20.
- В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:30 – 04:20.
- Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:20.
Время очень приблизительное, с большой погрешностью.
Мониторинговые каналы продолжают смотреть за бортами. Через несколько часов будет точная информация о самолетах.
Также украинцам советуют зарядить гаджеты и электронные устройства, потому что не исключены удары врага по энергетике.
Добавим, что в настоящее время Воздушные Силы ВСУ не подтверждают эту информацию. Информация проверяется и уточняется.
Сейчас речь идет только об отбое ракетной опасности и угрозах ударных БПЛА.
Напомним, Россия пытается максимально атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.
Ночью 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 дрона и ракеты.
Во время воздушной тревоги россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.
Читайте также: