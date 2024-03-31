Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мониторинговые каналы уточнили, когда ночью можно ожидать запусков вражеских ракет

Мониторинговые каналы уточнили, когда ночью можно ожидать запусков вражеских ракет

Вражеские бомбардировщики двигаются в сторону Каспийского моря / Фото: Associated Press

Не пренебрегайте воздушной тревогой.

Подтверждены вылеты нескольких бортов Ту-95мс из "Оленьи" – все курсом в сторону Каспийского моря.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Вылет вероятно боевой, а это значит:

  • в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:30 – 03:20.
  • Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в украинском воздушном пространстве около 03:10 – 04:20.
  • В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:30 – 04:20.
  • Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:20.

Время очень приблизительное, с большой погрешностью.

Мониторинговые каналы продолжают смотреть за бортами. Через несколько часов будет точная информация о самолетах.

Также украинцам советуют зарядить гаджеты и электронные устройства, потому что не исключены удары врага по энергетике.

Добавим, что в настоящее время Воздушные Силы ВСУ не подтверждают эту информацию. Информация проверяется и уточняется.

Сейчас речь идет только об отбое ракетной опасности и угрозах ударных БПЛА.

Напомним, Россия пытается максимально атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

Ночью 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 дрона и ракеты.

Во время воздушной тревоги россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация