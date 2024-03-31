Мониторинговые каналы уточнили, когда ночью можно ожидать запусков вражеских ракет

Подтверждены вылеты нескольких бортов Ту-95мс из "Оленьи" – все курсом в сторону Каспийского моря.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.



Вылет вероятно боевой, а это значит:

в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:30 – 03:20.

Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в украинском воздушном пространстве около 03:10 – 04:20.

В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:30 – 04:20.

Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:20.

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Время очень приблизительное, с большой погрешностью.

Мониторинговые каналы продолжают смотреть за бортами. Через несколько часов будет точная информация о самолетах.

Также украинцам советуют зарядить гаджеты и электронные устройства, потому что не исключены удары врага по энергетике.

Добавим, что в настоящее время Воздушные Силы ВСУ не подтверждают эту информацию. Информация проверяется и уточняется.

Сейчас речь идет только об отбое ракетной опасности и угрозах ударных БПЛА.

Напомним, Россия пытается максимально атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

Ночью 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 дрона и ракеты.

Во время воздушной тревоги россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

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