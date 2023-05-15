Мониторинговые каналы утверждают, что ПВО работает над уничтожением вражеских беспилотников

По состоянию на 01:41 15 мая 2023 в ряде украинских областей уже прозвучали отбои воздушной тревоги.

Однако сирены еще раздаются в Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, вражеские беспилотники двигаются в направлении Полтавской и Черниговской областей.

"ПВО работает по уничтожению БПЛА", – информируют в социальных сетях мониторинговые каналы.

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Пока эта информация не подтверждена официальными представителями власти.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.

Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.

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