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Мониторинговые каналы утверждают, что ПВО работает над уничтожением вражеских беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
732
Время на прочтение
1 мин
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Мониторинговые каналы утверждают, что ПВО работает над уничтожением вражеских беспилотников

Есть информация о движении вражеских беспилотников в нескольких областях / Фото: ТСН.ua

Продолжается очередная неспокойная ночь в Украине.

По состоянию на 01:41 15 мая 2023 в ряде украинских областей уже прозвучали отбои воздушной тревоги.

Однако сирены еще раздаются в Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, вражеские беспилотники двигаются в направлении Полтавской и Черниговской областей.

"ПВО работает по уничтожению БПЛА", – информируют в социальных сетях мониторинговые каналы.

Пока эта информация не подтверждена официальными представителями власти.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.

Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
732
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