Мониторинговые каналы утверждают, что ПВО работает над уничтожением вражеских беспилотников

Продолжается очередная неспокойная ночь в Украине.
По состоянию на 01:41 15 мая 2023 в ряде украинских областей уже прозвучали отбои воздушной тревоги.
Однако сирены еще раздаются в Полтавской, Черниговской, Сумской, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, вражеские беспилотники двигаются в направлении Полтавской и Черниговской областей.
"ПВО работает по уничтожению БПЛА", – информируют в социальных сетях мониторинговые каналы.
Пока эта информация не подтверждена официальными представителями власти.
Находитесь в укрытиях.
Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.
Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.
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