Мониторинговые каналы: во временно оккупированных Олешках — попадание по скоплению врага

В Олешках в ночь роты 13 августа 2023 года произошел мощный прилет по базированию окупантов, где находилась техника и большое количество боекомплекта.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также позже по сообщениям в Сети в тех же временно оккупированных Олешках за полночь уничтожены 2 склада из БК, а также попадание по скоплению оккупантов. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию.

Также в Олешках кафиры забрали у местных лодок и не выпускали людей.