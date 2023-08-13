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Мониторинговые каналы: во временно оккупированных Олешках — попадание по скоплению врага

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Мониторинговые каналы: во временно оккупированных Олешках — попадание по скоплению врага

Оккупантов уничтожают в Олешках / Фото: ТСН.ua

Идет тревожная ночь для окупантов.

В Олешках в ночь роты 13 августа 2023 года произошел мощный прилет по базированию окупантов, где находилась техника и большое количество боекомплекта.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также позже по сообщениям в Сети в тех же временно оккупированных Олешках за полночь уничтожены 2 склада из БК, а также попадание по скоплению оккупантов. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию.

Также в Олешках кафиры забрали у местных лодок и не выпускали людей.

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Дата публикации
Просмотры
263
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