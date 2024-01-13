Мониторинговые каналы: вражеские стратегические бомбардировщики снова летят в направлении потенциальных зон пуска ракет

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Буквально через несколько минут после того, как мониторинговые каналы сообщили, что Ту-95мс летят на посадку на "Оленья", появилась информация о том, что Ту — 95МС разворачиваются и снова летят в направлении потенциальных зон пуска ракет.
Об этом говорилось в социальных сетях.
Как сообщают мониторинговые каналы, речь может идти либо о маневре, либо об обучении.
Информация проверяется и уточняется.
В то же время , украинские военные убеждают, что вражеские самолеты угрозы не представляют.
Напомним, что Украине могут угрожать 66 вражеских ракет: велика вероятность ударов по энергосистеме. Об этом заявили мониторинговые каналы.
Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.
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