Мониторинговые каналы: вражеские стратегические бомбардировщики снова летят в направлении потенциальных зон пуска ракет

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Буквально через несколько минут после того, как мониторинговые каналы сообщили, что Ту-95мс летят на посадку на "Оленья", появилась информация о том, что Ту — 95МС разворачиваются и снова летят в направлении потенциальных зон пуска ракет.

Об этом говорилось в социальных сетях.

Как сообщают мониторинговые каналы, речь может идти либо о маневре, либо об обучении.

Информация проверяется и уточняется.

В то же время , украинские военные убеждают, что вражеские самолеты угрозы не представляют.

Напомним, что Украине могут угрожать 66 вражеских ракет: велика вероятность ударов по энергосистеме. Об этом заявили мониторинговые каналы.

Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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