Мониторинговые каналы зафиксировали пуски ракет с бортов Ту-160 / © ТСН

Мониторинговые паблики предупреждают, что РФ совершила пусковые маневры бортами Ту-160.

Если пуски настоящие, то ракеты в нашем воздушном пространстве будут примерно через час. По данным мониторов, ожидается около 16 крылатых ракет.

«Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 по стратавиации (ТУ-160). Ракеты ожидаем у границ Украины: ~8:20 — 9:20», — уточняет другой паблик.

Кроме того, дополнительно в воздухе зафиксировано еще 2 Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Курс в направлении пусковых рубежей.

Напомним, что этой ночью стало известно об обстреле Харькова, а также Днепропетровской и Запорожской областях баллистическими ракетами. В частности, в Харькове было зафиксировано четыре удара баллистическими ракетами.