На Закарпатье селяне восстали против установки мобильной вышки: якобы "провоцирует рак"

В Тячевском райсовете выразили поддержку жителям в их абсолютно невежественной позиции вместо того, чтобы провести просветительскую работу.

Жители горного села Малая Уголька на Закарпатье выступают против установки мобильной башни на их территории.

Об этом передает Тячевский районный совет.

Местные селяни собрали почти полсотни подписей и направили коллективное обращение в райсовет, в котором просят не устанавливать "вышку" возле их домов.

Люди убеждены, что здесь планируется новая сеть 5G, которая якобы провоцирует онкологические и другие опасные смертельные заболевания.

"Где нет связи, там пусть кладут", "Какой турист придется отдыхать под такую ​​вышку?", отмечают местные и добавляют, что не хотят жить рядом с таким "монстром".

Создается впечатление, что публикация Тачевского райсовета написана так, чтобы выразить поддержку жителям в их абсолютно невежественной позиции. В частности, в публикации упоминается, что 5G "по некоторым выводам медиков мира провоцирует онкологические и другие опасные смертельные заболевания". О каких именно исследованиях идет речь, не уточняется.

Кроме того, райсовет обратился с просьбой к руководству громады и депутатам Углянского сельского совета "прислушаться к мнению общественности и действовать в интересах территориальной громады, то есть людей".

Заметим, что профессионального научного подтверждения о вреде 5G для здоровья человека до сих пор нет.

В соцсетях и на российских сайтах неоднократно распространялись фейки о том, что "5G убивает птиц", что "5G запретили в других странах из-за угрозы здоровью", что "новые башни будут вызывать рак". Во время пандемии COVID-19 поклонники "теории заговора" связывали сеть 5G с распространением коронавируса

"Любая связь между технологией 5G и COVID-19 – это "полная чушь", – сказал в 2020 году изданию ВВС Саймон Кларк, адъюнкт-профессор клеточной микробиологии в Университете Рединга.

Кроме того, стоит добавить, что связи 5G в Украине еще нет. По информации "Киевстар", связь 5G может появиться в Украине в 2025 году.

Глава Минцифры Михаил Федоров отмечал, что пилотный проект 5G планируется запустить в этом году.

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